الأمن الأفغاني يستعيد السيطرة على حي من قبضة طالبان

كابول (د ب أ)

قال مسؤولون أفغان، إن قوات البلاد استعادت السيطرة على حي في إقليم باداخشان بشمال شرق البلاد اليوم السبت، بعدما سقط لفترة وجيزة في أيدي جماعة طالبان.

وقال سيد جهانجر كرمت رئيس المخابرات الإقليمية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن "حي كوهيستان عاد إلى سيطرة الأمن بعد ساعة من القتال عقب وصول تعزيزات من عاصمة الإقليم فايز أباد".

وقال كرمت إن أفراد القوات الأفغانية لم يتعرضوا لأي إصابات.

كما أكد محبوب الرحمن طلعت، عضو مجلس الإقليم استعادة الحي.

ومن ناحية أخرى، نفى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة عبر موقع تويتر استعادة الأمن للحي، مضيفا أن طالبان صدت الهجوم على مركز الحي مما أدى إلى مقتل وجرح العديد من أفراد قوات الأمن الأفغانية.

وسقط الحي في قبضة طالبان في وقت مبكر من أمس الجمعة بعد 24 ساعة من المعارك العنيفة التي أسفرت عن مقتل خمسة شرطيين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.