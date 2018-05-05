بالصور| القبض على منفذ هجوم حادث الطعن بمدينة لاهاي

(مصراوي)

أطلقت الشرطة الهولندية النار على شخص بعد طعنه 3 من المارة في مدينة لاهاي الهولندية.

وقالت الشرطة الهولندية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنها "ألقت القبض على المهاجم بعد إطلاق النار على ساقه، بعد أن نفذ الهجوم في ميدان يوهانا فيسترديكلين بوسط المدينة الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي".

وأوضحت الشرطة، أن المشتبه به كان معروفًا لدى السلطات، وأنه شخص مسلم وصرخ "الله أكبر" عند تنفيذ الهجوم.