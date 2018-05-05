بالصور| القبض على منفذ هجوم حادث الطعن بمدينة لاهاي
07:23 م السبت 05 مايو 2018
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(مصراوي)
أطلقت الشرطة الهولندية النار على شخص بعد طعنه 3 من المارة في مدينة لاهاي الهولندية.
وقالت الشرطة الهولندية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنها "ألقت القبض على المهاجم بعد إطلاق النار على ساقه، بعد أن نفذ الهجوم في ميدان يوهانا فيسترديكلين بوسط المدينة الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي".
وأوضحت الشرطة، أن المشتبه به كان معروفًا لدى السلطات، وأنه شخص مسلم وصرخ "الله أكبر" عند تنفيذ الهجوم.
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