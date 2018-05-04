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ابنة راؤول كاسترو تتقدم باقتراح للبرلمان الكوبي لتقنين زواج المثليين

11:46 م الجمعة 04 مايو 2018
ابنة راؤول كاسترو تتقدم باقتراح للبرلمان الكوبي لتقنين زواج المثليين

مارييلا كاسترو

هافانا (د ب أ)

تعهدت مارييلا كاسترو ابنة الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو اليوم الجمعة، بتقديم اقتراح تشريعي للسماح بزواج المثليين كجزء من الاصلاحات الدستورية المقررة.

وقالت كاسترو في مؤتمر صحفي، إن التشريع يحتاج أيضا إلى إصلاح لتعزيز العقوبات ضد العنف ورهاب المثلية.

وكانت البرلمانية التي ترأس المركز الوطني الكوبي للتربية الجنسية ، قد أعربت بالفعل عن تأييدها لحقوق المثليين في البلاد ، التي لا يعترف دستورها إلا بالزواج بين الرجل والمرأة.

ومن المتوقع أن تحظى كاسترو بدعم الرئيس الكوبي الجديد ميجيل دياز كانيل ، الذي خلف أبيها راؤول كاسترو في أبريل الماضي.

راؤول كاسترو مارييلا كاسترو زواج المثليين الاصلاحات الدستورية

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