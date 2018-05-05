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روحاني ينتقد حظر خدمة التراسل عبر تطبيق تليجرام في إيرانروحاني ينتقد حظر خدمة التراسل عبر تطبيق تليجرام في إيران

12:11 ص السبت 05 مايو 2018
روحاني ينتقد حظر خدمة التراسل عبر تطبيق تليجرام في إيرانروحاني ينتقد حظر خدمة التراسل عبر تطبيق تليجرام في إيران

الرئيس الإيراني حسن روحاني

طهران (د ب أ)

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الجمعة، حظرًا فرضه القضاء الإيراني على خدمة التراسل عبر تطبيق "تليجرام" في البلاد.

وكتب روحاني على حسابه في انستجرام: "الحكومة تريد انترنت آمن، ولكن غير خاضع للسيطرة".

وقال إن الحكومة لم تأمر بفرض الحظر ولم توافق عليه.

وأضاف: "نريد حرية تدفق المعلومات وكذلك حق المواطنين في حرية الاختيار (على الانترنت)".

كانت السلطات القضائية قد أصدرت قرارا يوم الاثنين بفرض حظر فوري على خدمة تليجرام التي تقوم بتشفير محتوى الرسائل لتحقيق الحماية لها.

تطبيق تليجرام إيران حسن روحاني انستجرام
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