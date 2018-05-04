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الصحة الفلسطينية: إصابة 170 مواطنًا بغزة في "جمعة عمال فلسطين"

05:54 م الجمعة 04 مايو 2018
الصحة الفلسطينية: إصابة 170 مواطنًا بغزة في "جمعة عمال فلسطين"

أرشيفية

رام الله - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 170 مواطنًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي وبقنابل الغاز شرق قطاع غزة، وذلك خلال فعاليات الجمعة السادسة من مسيرات العودة الكبرى السلمية، والتي أطلق عليها "جمعة عمال فلسطين".

وأوضحت الصحة - في بيان مقتضب اليوم الجمعة - أن 69 إصابة وصلت المستشفيات، فيما تعاملت النقاط الطبية مع 101 إصابة، مشيرة إلى أن إحدى الإصابات خطيرة.

وبينت أن 22 مواطنًا أصيبوا بالرصاص الحي، و20 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و7 بشظايا في الجسم، و10 بالغاز و10 إصابات أخرى.

وأكدت الصحة، أن قوات الاحتلال استهدفت الطواقم الطبية بشكل مباشر ما أدى لإصابة أحد المسعفين بالاختناق، وتضرر سيارتين، مضيفة أن 3 صحفيين أصيبوا بالاختناق.

وتوافد منذ ساعات الصباح، العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني؛ للمشاركة في فعاليات الجمعة السادسة، تحت عنوان "جمعة عمال فلسطين" رسالة وفاء وتقدير لشريحة العمال.

هذا المحتوى من

وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي قنابل غاز قطاع غزة

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