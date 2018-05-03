رويترز: إثيوبيا تستحوذ على حصة في أكبر موانئ السودان

القاهرة - (مصراوي):

أفادت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الخميس، أن السودان منح إثيوبيا حصة في إدارة ميناء بورسودان أكبر منفذ بحري للسودان.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أن إثيوبيا والسودان توصلا لاتفاق يسمح للبلد الواقع في القرن الأفريقي بالاستحواذ على حصة في ميناء بورسودان.

وقال مسؤولون إن الاتفاق بين أديس أبابا والسودان تم التوصل إليه في الخرطوم أثناء اجتماع بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس السوداني عمر حسن البشير.

كما صرح مليس علم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية: أن زعيما البلدين اتفقا على تطوير بورسودان معًا، هذا الاتفاق يترتب عليه أن أثيوبيا ستكون لها أيضًا حصة في الميناء".

فيما لم يتم الكشف عن أي من التفاصيل المالية للاتفاق.

ويأتي الاتفاق بعد يومين من توصل إثيوبيا إلى ترتيب مماثل بشأن ميناء جيبوتي، المنفذ الرئيسي لتجارة جيبوتي.

وتسعى إثيوبيا التي خسرت منفذها إلى البحر بعد انفصال إقليمها السابق إريتريا في 1993، إلى إبرام اتفاقات لتنويع منافذها وخفض رسوم الموانئ.