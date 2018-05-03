 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

مباراة روما وليفربول التقلبات الجوية محمد صلاح عيد العمال كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

وزارة العدل الأمريكية تتهم مدير "فولكسفاجن" السابق بالتآمر

11:02 م الخميس 03 مايو 2018
وزارة العدل الأمريكية تتهم مدير "فولكسفاجن" السابق بالتآمر

وزارة العدل الأمريكية

ديترويت - (د ب أ)

اتهمت وزارة العدل الأمريكية المدير التنفيذي السابق لمجموعة فولكسفاجن الألمانية لإنتاج السيارات مارتن فينتروكورن بالتآمر والمشاركة في فضيحة الغش في تقدير نسبة العوادم المنبعثة من سيارات المجموعة.

جاء ذلك في صحيفة دعوى موسعة قدمتها الوزارة إلى المحكمة المختصة في مدينة ديترويت بولاية ميتشجان وتم نشرها اليوم الخميس.

واتهمت الوزارة فينتركورن بأنه كان جزءا من المؤامرة على انتهاك قوانين البيئة الأمريكية.

كان فينتركورن استقال من منصبه في سبتمبر 2015 بعد فترة وجيزة من كشف السلطات الأمريكية لعملية غش في قياس نسبة العوادم المنبعثة من العديد من سيارات مجموعة فولكسفاجن.

أكد فينتركورن أنه لم يقم بتصرف خاطئ عمدا.

وزارة العدل الأمريكية أمريكا مجموعة فولكسفاجن ألمانيا مدينة ديترويت ولاية ميتشجان مارتن فينتروكورن

الخبر التالى:

"ندعمه من أن كان فكرة".. تصريحات قادة السودان وإثيوبيا عن سد النهضة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان