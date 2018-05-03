الملك سلمان يؤكد لنظيره المغربي ضرورة الاتحاد ضد إيران

(مصراوي)

أجرى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بنظيره المغربي محمد السادس.

وأكد خادم الحرمين الشريفين - حسبما ذكرت وكالة أنباء واس السعودية - وقوف المملكة حكومةً وشعبًا مع المغرب الشقيق، تجاه كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

وأكد الزعيمان خلال الاتصال الهاتفي، ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمواجهة النزعة العدوانية للنظام الإيراني وتدخلاته ووكلائه في شؤون الدول العربية، وسياساته الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي.

وكانت المملكة المغربية أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بسبب ما وصفته بدعم طهران لجبهة البوليساريو ومدها بالأسلحة.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي إن الرباط ستغلق سفارة إيران وتطرد سفيرها، واتهم حزب الله اللبناني بالضلوع في إيصال الأسلحة إلى البوليساريو.

من جانبها، نفت إيران الاتهامات التي وجهها المغرب إليها بشأن دعمها لجبهة البوليساريو وتزويدها بالأسلحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن مزاعم المغرب بشأن العلاقة مع جبهة البوليساريو "لا أساس لها من الصحة وتجافي الحقيقة ومرفوضة تماما".