أمريكا تعتزم مواصلة الضغط على ميانمار من أجل عودة الروهينجا

واشنطن - (د ب أ)

صرح مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على ميانمار من أجل عودة مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا المقيمين حاليا في بنجلاديش بعد فرارهم من حملة عسكرية في ميانمار.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا في رسالة بعث بها إلى رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، على حد قول إحسان الكريم، المتحدث باسم رئيسة الوزراء.

وقال ترامب في الرسالة "ستواصل الولايات المتحدة الضغط على ميانمار لتهيئة الظروف اللازمة للعودة الآمنة والطوعية لشعب الروهينجا إلى وطنهم".

وسلمت المبعوثة الأمريكية إلى دكا، مارسيا ستيفنس بلوم بيرنيكات، الرسالة لرئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وكان ما يقرب من 700 ألف من مسلمي الروهينجا عبروا إلى بنجلاديش بعد أن شن جيش ميانمار حملة ضد التمرد في ولاية راخين الشمالية في أغسطس الماضي.

ووصفت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الحملة بأنها تطهير عرقي.

وقال ترامب في الرسالة إنه لا يوجد شك في أن المسؤولين عن الحملة في ميانمار يجب محاسبتهم .

ووقعت بنجلاديش وميانمار في نوفمبر الماضي اتفاقا لإعادة اللاجئين إلى وطنهم. لكن العملية توقفت بسبب التسويف في التحقق من هوية اللاجئين.