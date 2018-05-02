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"فارك" تتهم الحكومة الكولومبية بعدم احترام اتفاقية السلام

10:57 م الأربعاء 02 مايو 2018
"فارك" تتهم الحكومة الكولومبية بعدم احترام اتفاقية السلام

جبهة القوات المسلحة الثورية

بوجوتا (د ب أ)

اتهمت جبهة القوات المسلحة الثورية "فارك" السابقة في كولومبيا، اليوم الأربعاء، الحكومة بعدم الامتثال لاتفاق السلام لعام 2016، محذرة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 27 مايو الجاري من أن مستقبل البلاد على المحك.

وأنهت اتفاقية السلام الموقعة في نوفمبر عام 2016، صراعاً دام 52 عاماً بين الحكومة والقوات المسلحة الثورية لكولومبيا، والتي قام حوالي 7000 من مقاتليها بتسليم أسلحتهم.

وقد أدى الصراع - الذي تورط فيه العديد من الجماعات اليسارية والجيش والجماعات شبه العسكرية اليمينية - إلى مقتل 220 ألف شخص على الأقل وتشريد 7 ملايين شخص.

وقالت فارك في بيان "من جانب الحكومة والدولة الكولومبية لم نتلق أفضل الاشارات" التي تفيد بأن الاتفاقية يتم الوفاء بها.

وقالت الجماعة المسلحة السابقة ، التي هي الآن حزب سياسي ، إن الكونجرس ، والمحكمة الدستورية والمراسيم الرئاسية غيرت "جوهر" الاتفاق.

وقال الحزب إن إعادة دمج مقاتلي "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا" في الحياة المدنية تتقدم بشكل ضعيف ، كما انتقد اعتقال أحد زعمائه مؤخرا.

الحكومة الكولومبية اتفاقية السلام القوات المسلحة الثورية الانتخابات الرئاسية

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