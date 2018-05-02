أزمة البوليساريو| الجزائر تستدعي السفير المغربي.. والرباط: عداء ثابت

(مصراوي)

استدعت وزارة الخارجية الجزائرية السفير المغربي لديها اليوم الأربعاء للاعتراض على اتهامات مغربية بأن الجزائر كان لها دورًا في دعم إيران لجبهة البوليساريو.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن "سفير المملكة المغربية استقبل اليوم من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الذي أعرب له عن رفض السلطات الجزائرية للتصريحات غير المؤسسة كليا المقحمة للجزائر بشكل غير مباشر".

وأعلن المغرب أمس الثلاثاء قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران واتهمها بدعم جبهة البوليساريو الداعية لانفصال الصحراء الغربية، وذلك عبر حزب الله والسفارة الإيرانية بالجزائر.

وردت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، بتصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية جاء فيها أن "المغرب يتفهم حرج الجزائر، وحاجتها للتعبير عن تضامنها مع حلفائها حزب الله وايران والبوليساريو" عقب قرار المملكة قطع العلاقات مع إيران.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية تصريحات من الخارجية المغربية جاء فيها أن الجزائر "تقدم دعما فاضحا لجبهة بوليساريو في نزاع الصحراء الغربية". وتابعت "نأسف من موقف العداء الثابت من الجارة الجزائر".

وأفاد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، في تصريح صحفي نقله موقع "هسبريس" بأن المغرب يتفهم محاولة الجزائر إنكار دورها الخفي في هذه العملية ضد الأمن الوطني للمملكة.

وأضاف: "المغرب يتوفر على معطيات دقيقة وأدلة دامغة تتعلق بالدعم السياسي والإعلامي والعسكري الذي يقدمه حزب الله للبوليساريو بتواطؤ مع إيران".