مجلس التعاون الخليجي يعلن دعمه الكامل للمغرب ضد تدخلات إيران

(مصراوي)

أعلن مجلس التعاون الخليجي عن تضامنه الكامل مع المملكة المغربية، وذلك بعدما طردت الرباط السفير الإيراني وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران بسبب دعم الأخيرة لجبهة البوليساريو التي تسعى لانفصال الصحراء الغربية.

كما أكد المجلس على دعمه الثابت للمغرب في كل ما يتخذه من إجراءات، "تعزيزا لسيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها".

وأعرب الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف الزياني عن تأييده لإعلان المغرب بعد قطع علاقاته مع إيران، معربًا عن إدانته للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمغرب، من خلال ما تقدمه من دعم ومساندة وتدريب لعناصر "البوليساريو" عبر جماعة حزب الله بهدف.

كانت المملكة المغربية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران بسبب تورطها "الواضح" في دعم جبهة البوليساريو التي "تخوض تمردا مسلحا بهداف الانفصال بالصحراء الغربية".