نتنياهو يبحث مع نظيره الياباني الأرشيف النووي الإيراني

تل أبيب (د ب أ)

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره الياباني الزائر شينزو أبي قضية الأرشيف السري النووي الإيراني والقضايا الثنائية.

وقال نتنياهو إن إيران حافظت على جميع خططها النووية رغم الاتفاق الموقّع معها، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

وأضاف أن من لا يريد تطوير الأسلحة النووية لا يضع الخطط لذلك، وبالتأكيد لا يحتفظ بمثل هذه الخطط.

وأكد نتنياهو أن الاتفاق النووي سيئ، وانه يستند إلى أكاذيب وحيل إيرانية.

كان نتنياهو، قد كشف مساء أول أمس الاثنين، عما وصفه بـ"دليل قاطع" عن وجود مشروع سري يجرى في ايران لتطوير سلاح نووي، وهذا دليل يثبت أن أيران كذبت على المجتمع الدولي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي ان نتنياهو وأبي بحثا ايضا القضايا الثنائية في العديد من المجالات، بما في ذلك الاستثمارات الاقتصادية.

تأتي زيارة أبي لإسرائيل في إطار جولة زار خلالها الضفة الغربية واجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي دعا لدور لليابان في عملية السلام.