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صحفي رشق "بوش" بالحذاء يترشح في الانتخابات العراقية

10:25 م الأربعاء 02 مايو 2018
صحفي رشق "بوش" بالحذاء يترشح في الانتخابات العراقية

الصحفي العراقي منتظر الزيدي

(مصراوي)

أعلن الصحفي العراقي منتظر الزيدي الشهير برشقه بالحذاء للرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في بغداد عام 2008، ترشحه في الانتخابات البرلمانية في العراق.

وكتب الزيدي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي إنه ترشح ضمن تحالف "سائرون" الذي يضم مرشحين من التيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي.

ونشر الزيدي،39 عامًا، صورة لنفسه على موقع إنستجرام الشهير وأرفقها بشعاره الانتخابي "سوف ننتزع حقوقكم من حلوقهم".

كما كتب الزيدي على تويتر: "بعد التوكل على الله عقدنا العزم على كنس الفاسدين".

ورشق الزيدي الرئيس الأمريكي الأسبق بالحذاء وهتف: "هذه قبلة الوداع من الشعب العراقي أيها الكلب".

حكم القضاء العراقي على الزيدي بالسجن ثلاثة أعوام، لكنه لم يكمل المدة كاملة وخرج بعد 11 شهرا من عقوبته لحسن سلوكه.

منتظر الزيدي جورج بوش بغداد العراق

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