السعودية تدين الهجوم الانتحاري في العاصمة الليبية طرابلس

(مصراوي)

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت الخارجية في بيان رسمي "نؤكد موقفنا الثابت ضد الإرهاب والتطرف، ونقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب ليبيا".

وأعلنت وزارة الصحة الليبية، أن حصيلة ضحايا الهجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس بلغت 12 قتيلا، وصلت جثامينهم إلى عدد من المستشفيات والمصحات بالإضافة إلى 7 جرحى، وفقا لإحصائيات غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أن مستشفى الهضبة العام استقبل جثمانين لعنصرين من الشرطة، فيما وصل جثمانين إلى مستشفى شارع الزاوية، و 3 جثامين وصلوا إلى مصحة دار الشفاء بغوط الشعال بينهم عنصر من الشرطة، كما استقبل مستشفى أبو سليم للحوادث جثمانين وكذلك 3 جرحى توفوا عقب وصولهم للمستشفى.

وكان أحد المسلحين قد قام، في وقت سابق اليوم، بتفجير نفسه بحزام ناسف في الطابق العلوي بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وسط طرابلس.