السراج: الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية محاولة يائسة لتعطيل المسار الديمقراطي

طرابلس - أ ش أ:

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية العليا للانتخابات ، ماهو إلا محاولة يائسة لتعطيل المسار الديمقراطي وإجهاض التجرية الديمقراطية في مهدها، وأنها لن تثني الحكومة مطلقا عن المضي قدما في هذا المسار الذي ارتضاه الشعب الليبي.

وأدان السراج فى بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية بطرابلس، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مقر المفوضية قائلا "إن هذه الجرائم لن تزيدنا سوى الأصرار على أن نتحد جميعا في مواجهتها، ومحاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله إلى أن تتطهر البلاد من شروره"، مؤكدا أن بلاده لن تتسامح مطلقا مع من قتل وروع المواطنين الليبيين، وأن مرتكبي الهجوم لن يفلتوا من العقاب ولن يجدوا أي مكان آمن في ليبيا.

وأعرب السراج عن تعازيه لأسر الضحايا ، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، معلنا الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في البلاد.

وكان أحد المسلحين قد قام، في وقت سابق اليوم، بتفجير نفسه بحزام ناسف في الطابق العلوي بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غوط الشعال وسط طرابلس، ما أسفر عن مقتل 12 وإصابة 7 آخرين.