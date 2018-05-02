أمير الكويت يبعث برسالة جوابية إلى "تميم"

القاهرة - مصراوي:

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، برسالة جوابية إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن مبعوث أمير البلاد، نائب وزير الخارجية خالد الجارالله غادر الكويت صباح اليوم متوجهًا إلى دولة قطر.

وأضافت أن الجارالله توجه إلى الدوحة حاملاً رسالة جوابية من أمير البلاد إلى أمير قطر.

ويضم الوفد المرافق في عضويته مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.