 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

التقلبات الجوية محمد صلاح عيد العمال كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

أبو الغيط يؤكد على حق مصر فى تأمين أمنها المائي

12:27 م الأربعاء 02 مايو 2018
أبو الغيط يؤكد على حق مصر فى تأمين أمنها المائي

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الكويت - أ ش أ

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على حق مصر، وسوريا، وفلسطين، والعراق، فى العمل على تأمين أمنها المائي، مطالبا فى الوقت نفسه بزيادة التنسيق العربى لحل مشكلة شح المياه.

ودعا أبو الغيط - فى كلمته بالمؤتمر العربى الثالث للمياه الذى يعقد بالكويت على مدى يومين - إثيوبيا لإظهار المزيد من الانفتاح الكافى فى المحادثات المتعلقة بسد النهضة.

وقال إنه على إثيوبيا الاقتناع بضرورة العمل على التنسيق المشترك مع مصر، من أجل ضمان الاقتسام العادل للموارد المائية، بما يحفظ المنطقة من أي صراعات مائية.

هذا المحتوى من

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمن المائي المؤتمر العربى الثالث للمياه الكويت إثيوبيا سد النهضة

الخبر التالى:

قوات المقاومة الوطنية اليمنية تحرز تقدما جديدا في جبهة الساحل الغربي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان