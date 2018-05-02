أبو الغيط يؤكد على حق مصر فى تأمين أمنها المائي

الكويت - أ ش أ

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على حق مصر، وسوريا، وفلسطين، والعراق، فى العمل على تأمين أمنها المائي، مطالبا فى الوقت نفسه بزيادة التنسيق العربى لحل مشكلة شح المياه.

ودعا أبو الغيط - فى كلمته بالمؤتمر العربى الثالث للمياه الذى يعقد بالكويت على مدى يومين - إثيوبيا لإظهار المزيد من الانفتاح الكافى فى المحادثات المتعلقة بسد النهضة.

وقال إنه على إثيوبيا الاقتناع بضرورة العمل على التنسيق المشترك مع مصر، من أجل ضمان الاقتسام العادل للموارد المائية، بما يحفظ المنطقة من أي صراعات مائية.