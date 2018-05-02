المتحدث باسم مفوضية الانتخابات الليبية: 7 قتلى في الهجوم على المقر طرابلس

القاهرة - مصراوي:

قتل 3 انتحاريين و3 شرطيين، في هجوم على مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، أعقبته اشتباكات، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم المفوضية خالد عمار الذي فر مع موظفين آخرين عند وقوع الهجوم، إن المهاجمين دخلوا المقر وأشعلوا النار فيه.

وأشارت مصادر ليبية إلى وقوع اشتباكات بين ميليشيات مسلحة وقوات حرس المفوضية في أعقاب الهجوم.

وكان عضو مجلس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عبد الحكيم بلخير، أفاد بأن هجوما مسلحا استهدف صباح اليوم الإربعاء مقر المفوضية في منطقة غوط الشعال بطرابلس.

وقال بلخير لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم إن مجموعة مسلحة غير معلومة قامت بالهجوم صباح اليوم على مقر المفوضية ، وتصدت لها قوات الردع الخاصة وكتيبة ثوار طرابلس.