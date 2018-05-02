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هجوم مسلح يستهدف مقر المفوضية الليبية العليا للانتخابات في طرابلس

11:27 ص الأربعاء 02 مايو 2018
هجوم مسلح يستهدف مقر المفوضية الليبية العليا للانتخابات في طرابلس

طرابلس- (د ب أ):

أفاد عضو مجلس المفوضية الليبية العليا للانتخابات، عبدالحكيم بلخيرن بأن هجومًا مسلحًا بالقنابل استهدف، صباح اليوم الأربعاء، مقر المفوضية في منطقة غوط الشعال بطرابلس.

وقال بلخير لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم إن مجموعة مسلحة غير معلومة قامت بالهجوم صباح اليوم على مقر المفوضية، وتصدت لها قوات الردع الخاصة وكتيبة ثوار طرابلس.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، عن مصادر ليبية قولها إن الهجوم أسفر عنه سقوطثلاثة قتلى من الشرطة وعدد من الجرحى، في الاشتباكات التي أعقبت الهجوم.

وأضافت المصادر أن الشرطة الليبية قتلت 3 انتحاريين في الهجوم، خلال الاشتباكات.

هجوم مسلح المفوضية الليبية طرابلس عبد الحكيم بلخير

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