ماكرون يشكر زوجة رئيس وزراء استراليا "اللذيذة"

سيدني - (د ب أ):

أثار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يتقن إلى حد كبير التحدث باللغة الانجليزية، ضحكات وربما حتى إحراجا اليوم الاربعاء عندما شكر زوجة رئيس وزراء استراليا، مالكوم تيرنبول "اللذيذة"، بسبب الاستقبال الحار له خلال زيارته.

وأعرب ماكرون عن تقديره لحسن ضيافة، لوسي، اليوم الاربعاء، في اليوم الثاني من زيارة تستمر ثلاثة أيام، إلى استراليا، عندما قال "شكرا لك ولزوجتك اللذيذة بسبب استقبالكما الحار".

وأضاف ماكرون ،خلال مؤتمر صحفي مشترك في سيدني ، "كان هناك تنظيم جيد لتلك الزيارة. شكرا لك ولزوجتك لوسي".

وكلمة "لذيذة" باللغة الفرنسية هي ترجمة لـ "ديليسيو"، والتي تترجم أيضا "مبهجة"

وبخلاف ذلك، تحول ماكرون من اللغة الفرنسية إلى اللغة الانجليزية، بطلاقة بشكل كبير، خلال المؤتمر الصحفي، بينما كانت تساؤلات توجه له من قبل صحفيين من البلدين.

وأثارت زلة اللسان، ضجة بسيطة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أحد مستخدمي (تويتر) "لا يمكنك رفع عينيك عن هؤلاء الفرنسيين لثانية واحدة".

وكتب مستخدم آخر "إنه ليس خطأ في الترجمة، إنه فقط فرنسي".

وكان ماكرون قد وصل بمفرده إلى استراليا، الليلة الماضية، والتقى بتيرنبول في مأدبة عشاء، في دار أوبرا "سيدني"، التي كانت مضاءة باللون الاحمر والابيض والازرق ، وهي ألوان العلم الفرنسي ،بمناسبة الزيارة.