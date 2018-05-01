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البحرين تؤيد قرار المغرب قطع العلاقات مع إيران

10:49 م الثلاثاء 01 مايو 2018
البحرين تؤيد قرار المغرب قطع العلاقات مع إيران

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

المنامة - (د ب أ):

أعلن الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، مساء اليوم الثلاثاء، تأييد بلاده للمغرب في قرار قطع العلاقات مع إيران.

وغرد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نقف مع المغرب في كل موجب كما يقف معنا دائما، ونؤيد بقوة قراره الصائب بقطع العلاقات مع إيران نتيجة دعمها لأعدائه بالتعاون مع حزب الله الإرهابي".

يذكر أن المغرب، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قطع علاقاته مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو. كما قررت الرباط إغلاق سفارتها في طهران، وطرد السفير الإيراني من الأراضي المغربية.

خالد بن أحمد آل خليفة الخارجية البحرينية المغرب قطع العلاقات مع إيران

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