البحرين تؤيد قرار المغرب قطع العلاقات مع إيران

المنامة - (د ب أ):

أعلن الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني، مساء اليوم الثلاثاء، تأييد بلاده للمغرب في قرار قطع العلاقات مع إيران.

وغرد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "نقف مع المغرب في كل موجب كما يقف معنا دائما، ونؤيد بقوة قراره الصائب بقطع العلاقات مع إيران نتيجة دعمها لأعدائه بالتعاون مع حزب الله الإرهابي".

يذكر أن المغرب، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قطع علاقاته مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو. كما قررت الرباط إغلاق سفارتها في طهران، وطرد السفير الإيراني من الأراضي المغربية.