عباس يستقبل رئيس وزراء اليابان ويدعوه إلى دور سياسي بعملية السلام

رام الله - (د ب أ):

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ودعا إلى دور لطوكيو في عملية السلام.

وقال عباس بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الجانب الفلسطيني كان ومازال مستعدا للتعاون لإنجاح أي جهد دولي ساع لإيجاد عملية سياسية قائمة على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

وأكد على "أهمية خطة السلام الفلسطينية التي طرحت في مجلس الأمن الدولي الداعية لعقد مؤتمر دولي للسلام خلال العام الجاري، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السياسية، لأن الطرف الأمريكي باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إليها، أخرج نفسه كوسيط نزيه لعملية السلام".

وأشاد عباس بالدعم المميز الذي تقدمه اليابان للشعب الفلسطيني في المجالات كافة، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية، ودعم حقوقه المشروعة في إقامة دولته وبناء مؤسساته الوطنية.

ودعا إلى دور سياسي أكبر لليابان يتناسب وحجمها السياسي والاقتصادي الهام على المستوي الدولي، خاصة أن اليابان صوتت لصالح قبول فلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة في عام 2012.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الياباني دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على مبدأ حل الدولتين، واستعدادها للمساهمة في أي جهد من أجل تحقيق السلام بحسب الوكالة الفلسطينية.

وشدد آبي على استمرار اليابان في تقديم الدعم للمشاريع التي تسهم في بناء المؤسسات والبنى التحتية للدولة الفلسطينية، وأن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس.

وسيقوم آبي بزيارة إلى مدينة أريحا للاطلاع على مشروع المنطقة الصناعية الزراعية التي ترعاها اليابان في إطار مشروع ممر السلام والازدهار.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق السلام وتوفير مئات فرص العمل للفلسطينيين وتسهيل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية عبر ممر خاص إلى الأردن ومنه إلى العالم.