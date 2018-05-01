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حزب الله يرد على الاتهامات التي وجهها له المغرب

08:33 م الثلاثاء 01 مايو 2018
حزب الله يرد على الاتهامات التي وجهها له المغرب

حزب الله

بيروت - (أ ش أ):

نفت جماعة "​حزب الله​" اللبناني، في بيان له، الاتهامات التي وجهها لها وزير الخارجية ​المغربية بدعم وتدريب جبهة البوليساريو.

وجاء في بيان الجماعة أنه "من المؤسف أن يلجأ المغرب بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة".

ورأى الحزب أنه كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع ​إيران​، التي "وقفت وتقف إلى جانب ​القضية الفلسطينية​ وتساندها بكل قوة بدل اختراع هذه الحجج الواهية"، وفق البيان.

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حزب الله المغرب وزير الخارجية ?المغربية جبهة البوليساريو

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