الاحتلال يمنع فتاة من دخول المسجد الأقصى بسبب حقيبة "فلسطينية"

رام الله - (أ ش أ)

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، فتاة فلسطينية من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، بحجة حملها حقيبة عليها كلمة "فلسطينية".

وقال شرطي متمركز على باب الغوانمة، أحد أبواب الأقصى، إن الضابط الإسرائيلي المسئول قرر منع إدخال الفتاة؛ بسبب الكلمة المطبوعة على الحقيبة، وطالبها بوضعها في أحد المحلات التجارية القريبة من المكان ثم الدخول إلى المسجد، الأمر الذي رفضته الفتاة.