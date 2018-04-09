نيكي هالي: الشر المطلق للأسلحة الكيماوية قد يصبح طبيعة إذا لم نتحرك

(مصراوي)

قالت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي، نيكي هالي، إن الشر المطلق للأسلحة الكيماوية سوف يصبح طبيعة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي.

وأضافت أنه "تم تجاوز صور الضحايا والأطفال الرضع، لنقطة يتوجب فيها تحقق العدالة".

وأضافت خلال جلسة عاجلة حول الأزمة السورية والمزاعم بشأن استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية في هجوم على مدينة دوما السورية، أن "نظام الأسد يقف في وجه كل من يحاول الدخول إلى دوما".

ثم وجهت هجومها نحو إيران وقالت "الإيرانيون وراء أعمال قذرة في سوريا".

وكان المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، قال إن كل الحديث عن "الهجمات الكيماوية كانت مزاعم لتنتشر في الغرب عبر ممولين مثل منظمة الخوذ البيضاء ثم ينشرها الإعلام على أنها حقائق".

ويعقد مجلس الأمن جلسة عاجلة لمناقشة أزمة استخدام الأسلحة الكيماوية المزعومة في مدينة دوما السورية، حيث اتهمت قوات معارضة الحكومة السورية بشن هجمات بأسلحة كيماوية ما أسفر عن مقتل أكثر من 71 شخصًا بينهم أطفال.