مندوب فرنسا بمجلس الأمن: ما حدث في دوما "إرهاب دولة وجريمة حرب"

(مصراوي)

قال مندوب فرنسا بمجلس الامن الدولي إن النظام السوري هو المسئول عن الهجوم الكيماوي في مدينة دوما، والذي أسفر عن مقتل 49 شخصًا على الأقل.

وأضاف خلال الجلسة العاجلة بمجلس الأمن عن الوضع في سوريا، أن ما يحدث هو "إرهاب دولة وجريمة حرب"، مشيرًا إلى أنه تم إثبات استخدام الحكومة السورية للغازات السامة من قبل.

وتابع ان عواقب الهجوم خطير جدًا أمر خطير، و"هذا النظام أصبح لا يمكن السيطرة عليه ويظن أنه لا يحاسب. يضرب بالغاز المدنيين الأبرياء. واللوم هنا على مجلس الأمن".

ووجه الحديث إلى روسيا بتحقيق مطلبين وهو وقف إطلاق النار بشكل فوري في سوريا،

وسبقته مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي، نيكي هالي، في الحديث وقالت إن "الشر المطلق للأسلحة الكيماوية" سوف يصبح طبيعة إذا لم يتحرك المجتمع الدولي.

وأضافت أنه "تم تجاوز صور الضحايا والأطفال الرضع، لنقطة يتوجب فيها تحقق العدالة".

وأضافت خلال جلسة عاجلة حول الأزمة السورية والمزاعم بشأن استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيماوية في هجوم على مدينة دوما السورية، أن "نظام الأسد يقف في وجه كل من يحاول الدخول إلى دوما".

ثم وجهت هجومها نحو إيران وقالت "الإيرانيون وراء أعمال قذرة في سوريا".

وكان المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، قال إن كل الحديث عن "الهجمات الكيماوية كانت مزاعم لتنتشر في الغرب عبر ممولين مثل منظمة الخوذ البيضاء ثم ينشرها الإعلام على أنها حقائق".

ويعقد مجلس الأمن جلسة عاجلة لمناقشة أزمة استخدام الأسلحة الكيماوية المزعومة في مدينة دوما السورية، حيث اتهمت قوات معارضة الحكومة السورية بشن هجمات بأسلحة كيماوية ما أسفر عن مقتل أكثر من 49 شخصًا بينهم أطفال.