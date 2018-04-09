مندوب روسيا بمجلس الأمن إلى أمريكا: انظروا إلى ما فعلتموه في العراق

(مصراوي)

قال ممثل روسيا في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، إن لندن وواشنطن تحاولان توجيه الأنظار عن قضية تسميم سيرجي سكريبال.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تمتلك أصدقاء حول العالم، على العكس من روسيا.

وقال: "انظروا إلى ما فعلتموه في يوغسلافيا والعراق وأفغانستان. لا يمكن أن تقوموا بدور الشرطي على العالم".

وأضاف أن الولايات المتحدة الامريكية دربت عدد من عناصر المعارضة السورية على "فبركة" مشاهد ما بعد الهجمات الكيماوية.

وأضاف خلال الجلسة في مجلس الأمن لمناقشة الأزمة السورية، أن روسيا ستدعم وصول وفدًا من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتحقيق في دوما حول الهجمات المزعومة.

وتابع خلال جلسة عاجلة لمجلس الأمن بشأن المستجدات في سوريا، أنه لم يتم العثور على أي جثث أو مصابين بمواد سامة في مدينة دوما.

وأضاف ان واشنطن ولندن وباريس يريدون المواجهة مع روسيا داخل سوريا. وتابع: "أينما وجد صراع أنتم منخرطون فيه. الإرهابيون سينهزمون. قدمتم لهم الأموال والأسلحة لإسقاط حكومة شرعية".

وأضاف أن كل الحديث عن "الهجمات الكيماوية كانت مزاعم لتنتشر في الغرب عبر ممولين مثل منظمة الخوذ البيضاء ثم ينشرها الإعلام على أنها حقائق".

ويعقد مجلس الأمن جلسة عاجلة لمناقشة أزمة استخدام الأسلحة الكيماوية المزعومة في مدينة دوما السورية، حيث اتهمت قوات معارضة الحكومة السورية بشن هجمات بأسلحة كيماوية ما أسفر عن مقتل أكثر من 71 شخصًا بينهم أطفال.