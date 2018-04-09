دي ميستورا: يجب إجراء تحقيق عاجل في مزاعم الهجمات الكيماوية في دوما

(مصراوي)

قال المبعوث الأممي في سوريا ستيفان دي ميستورا، اليوم الإثنين، إنه يجب إجراء تحقيق عاجل وشامل حول المزاعم باستخدام أسلحة كيماوية في مدينة دوما السورية.

وأضاف خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن المستجدات في الأزمة السورية، أن هناك تقارير عن قصف حكومي على مدينة دوما في الفترة الماضية أسفر عن مقتل مدنيين. كما أن هناك بعض التقارير أشارت إلى تعرض العاصمة دمشق لقصف أيضًا.

وتابع أنه وسط وجود من يشكك في الهجوم الذي وصفته الحكومة السورية بالفبركة، "يجب أن يكون تحقيق شامل ومكثف".

ويعقد مجلس الأمن جلسة عاجلة لمناقشة أزمة استخدام الأسلحة الكيماوية المزعومة في مدينة دوما السورية، حيث اتهمت قوات معارضة الحكومة السورية بشن هجمات بأسلحة كيماوية ما أسفر عن مقتل أكثر من 71 شخصًا بينهم أطفال.

وكانت بعثة الولايات المتحدة وزعت اليوم الإثنين، نص مشروع قرار جديد يحث المجلس المؤلف من 15 عضوا على مناقشة إعادة إحياء آلية التحقيق التي تحدد المسؤولية عن الهجمات الكيماوية في سوريا.

واعترضت روسيا على تمديد هذه الآلية في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن أصدر التحقيق السابق تقريرا يحمل الحكومة السورية المسؤولية عن هجمات غاز السارين في خان شيخون في أبريل 2017.