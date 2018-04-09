مواجهات بين الشرطة ومحتجين من أنصار البيئة في موقع بناء مطار في غرب فرنسا

باريس - (د ب أ):

انتشر أكثر من ألفي من رجال الشرطة الفرنسية اليوم الاثنين لإجلاء نشطاء من أنصار البيئة كانوا قد احتلوا موقعا مخصصا لبناء مطار في غرب فرنسا على مدار سنوات.

واعتقلت السلطات أحد المحتجين بتهمة إلقاء قنبلة وقود على الشرطة.

وصرح قائد الشرطة ريشار ليزوري أن أحد أفراد الشرطة أصيب بجروح طفيفة عندما أصابت إحدى المفرقعات النارية زجاج خوذته.

وفي يناير الماضي، ألغى رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب خطط بناء المطار في منطقة نوتردام دي لاند بالقرب من مدينة نانت، و هو الموقع الذي كان قد اقترح في الستينات من القرن الماضي.

ولكنه ذكر أنه يتعين على العشرات من نشطاء حماية البيئة الذي يحتلون الموقع أن يغادرونه "بحلول الربيع" وإلا سوف يواجهون الاجلاء القسري.

وأفادت شبكة "فرانس إنفو" الإذاعية الحكومية بأن المحتجين رشقوا رجال الشرطة بكتل من الوحل، فيما ردت الشرطة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع عليهم.