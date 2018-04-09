الحوثيون يهددون بتصعيد إطلاق الصواريخ البالستية على السعودية

صنعاء - (د ب أ):

هدد صالح الصماد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة انصار الله الحوثية، بتصعيد إطلاق الصواريخ البالتسبة باتجاه الأراضي السعودية.

وقال الصماد، حسب ما أفادت وكالة الأنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين، "هذا العام سيكون عاما باليستيا بامتياز وسيدشن خلال الفترة القادمة إطلاق صواريخ كل يوم ولن تسلم السعودية من صواريخنا مهما حشدوا من منظومات دفاعية".

وتابع "محمد بن سلمان في زيارته الأخيرة لأمريكا قدم مواقف مذلة وأعلن براءته من الوهابية والإخوان المسلمين، وهذا دليل على المأزق الذي وصلوا إليه".

وأكد الصماد على "أهمية شحذ الهمم وتدشين عام الحسم بالتصعيد مقابل تصعيد تحالف العدوان (قوات التحالف العربي)".

وأضاف "نحن في أمس الحاجة إلى البناء الذاتي ويجب أن تكون الدولة للشعب لا أن يكون الشعب للدولة ،وقد لمسنا عندما تلاحم الشعب مع الدولة كيف كان مستوى الصمود والثبات".

وأشار الصماد إلى "أن الجبهة الداخلية (مواقع القتال) في أقوى من أي وقت مضى، وأي رهان على تفككها هو رهان خاسر".

وأردف "المسؤولية على عاتقنا هي نفس المسؤولية على أبطالنا في الجبهات ويجب أن يدرك الجميع ذلك ويجسدوه في الواقع العملي".

يشار إلى أن مسلحي الحوثي قد صعدوا منذ 25 مارس الماضي من ضرباتهم الصاروخية ضد مواقع سعودية، وأعلنت السعودية التصدي لتلك الضربات.

وتتهم السعودية ايران بانها تدعم الحوثيين بقدرات صاروخية باليستية تستهدف الاماكن السكنية في المملكة مما يعد انتهاكا للقوانين الدولية والانسانية وتطالب المجتمع الدولي بالتصدي بفعالية للانتهاكات الإيرانيةومنع تهريب الاسلحة والصواريخ للحوثيين.

من جانبها ،تنفي ايران هذه الاتهامات.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا ضد مسلحي الحوثيين في اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، بينهم مدنيون، كما تفرض على اليمن حصاراً بريا وبحريا وجوي.