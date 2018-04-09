رئيسة الوزراء البريطانية تستنكر الهجوم الكيميائي في سوريا

ستوكهولم - (د ب أ):

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن بلادها "تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية" وإن هناك حاجة إلى "الإسراع في تحديد" ما حدث يوم 7 أبريل في مدينة دوما السورية.

وتحدثت ماي خلال زيارة للعاصمة الدانماركية كوبنهاجن قائلة "إذا تأكد (قيام القوات السورية بشن هجوم كيميائي)، فهذا مثال آخر على وحشية نظام الأسد وتجاهله الصارخ لشعبه".

واضافت "إذا تبين أنهم مسؤولون عن الهجوم، فيجب محاسبة النظام وداعميه بما فيهم روسيا".

وتقوم بريطانيا وحلفاؤها "بتقييم" الهجوم الذي وصفته بأنه "مستهجن".