مقتل 8 مدنيين في انفجار بغرب أفغانستان

كابول - (د ب أ):

قال مسؤول اليوم الاثنين إن ثمانية مدنيين لقوا حتفهم نتيجة انفجار وقع في سوق رئيسي في إقليم هرات بغرب أفغانستان.

وقال جيلاني فارهاد المتحدث باسم حاكم هرات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا في الهجوم.

وأوضح فارهاد ان فتاتين وصبيين كانوا من بين القتلى.

ووقع الانفجار في السوق الرئيسي لمنطقة شينداند مساء امس الاثنين.

ووفقا لمعلومات أولية، نجم الانفجار عن متفجرات وضعت في عربة ذات ثلاث عجلات وتم التحكم فيها عن بعد.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، لكن الحكومة الأفغانية تلقي باللوم على حركة طالبان في القيام بمثل هذه الأعمال.

وفي أواخر مارس الماضي، قُتل مدني واحد على الأقل عندما استهدف انتحاري من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" مدخل مسجد في هرات.

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة السنوي عن الضحايا المدنيين، قتل 3438 شخصا وأصيب 7015 آخرين خلال العام الماضي في النزاع في أفغانستان.