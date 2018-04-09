وزير الداخلية الألماني يشيد باعتقال إسلاميين مشتبه فيهم ببرلين

برلين - (د ب أ):

أشاد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بإلقاء القبض على إسلاميين مشتبه فيهم أثناء نصف ماراثون برلين.

وقال زيهوفر اليوم الاثنين: "لا يزال لدينا حاليا وضع أمني متوتر للغاية في جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويعني ذلك أنه لابد من توقع هجوم في كل وقت".

وتابع قائلا: "بناء على هذه الخلفية فإنه من الصائب أن تكون الأجهزة الأمنية يقظة للغاية وتستخلص استنتاجات أيضا عندما يكون ذلك ضروريا من وجهة نظرها".

يذكر أنه تم إلقاء القبض على ستة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما أمس الأحد، وقامت الشرطة أيضا بتفتيش عدة شقق. ولكن لم يتم العثور على أدلة ملموسة على هجوم مخطط له.