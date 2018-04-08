السعودية توضح سبب منع تصدير أكثر من عبوة واحدة لمياه زمزم

القاهرة- (مصراوي):

أوضحت الجمارك السعودية سبب منع تصدير أكثر من عبوة واحدة لمياه زمزم، كاشفة أن ذلك المنع مُطبّق منذ أكثر من 6 سنوات، وأنه صدر أمر بعدم السماح بإخراج أكثر من عبوة واحدة من مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم للحاج أو المعتمر، للحد من المُتاجرة فيها وضمان عدم تلوثها.

وقال المدير العام لجمرك حالة عمار السعودي، خالد محمد الرميح، لصحيفة الحياة إن هذا المنع "قديم ومُطبّق على جميع المعتمرين والحجاج، ومن جميع الجنسيات، وفي جميع المنافذ الجمركية، وهدفه الحد من المتاجرة بمياه زمزم واستغلال الاسم وبيع عبوات مياه عادية أو ملوثة على أنها زمزم".

يأتي ذلك بعد تداول مقطع مُصوّر على التواصل الاجتماعي، يلمجموعة من المُعتمرين يستقلون حافلة متوجهين إلى الأردن بعد ادائهم مناسك العمرة. وزعم مصور المقطع أن الجهات المعنيّة في منفذ حالة عمار مع المملكة الأردنية الهاشمية، منعتهم من إدخال مياه زمزم، وطلبت منهم رسوم على المياه.

وأضاف الرميح "خرجت الحافلة التي كانت تحمل عددًا أكثر من المسموح به من ماء زمزم عائدة إلى إحدى محطات الوقود، وقام بعض المعتمرين بإفراغ وتحطيم عبوات المياه بشكل مستفز وتصوير ذلك ونشره في وسائل التواصل، وربط هذا العمل في مواضيع خارج السياق، ولا علاقه لها بموضوع منع خروج مياه زمزم".