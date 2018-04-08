بابا الفاتيكان: "لا يوجد مبرر" لاستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا

الفاتيكان سيتي- (د ب أ):

قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إن استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سورية أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأضاف "هناك تقارير مفزعة تخرج من سوريا بشأن عمليات قصف توقع عشرات الضحايا، وتقارير بشأن الكثير من المواطنين الذين يعانون من آثار المواد الكيماوية التي تحتوى عليها القنابل".

وأكمل في ساحة القديس بطرس "لا يوجد حرب جيدة أو حرب سيئة، ولا يمكن أن يبرر أى شىء استخدام مثل هذه الأدوات للإبادة ضد مواطنين عزل".

وحث البابا القادة السياسيين والعسكريين على" اختيار الطريق الآخر:طريق المفاوضات، هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يحقق سلاما وليس سلام الموت والدمار".