السعودية تدين بشدة الهجوم الكيماوي في "دوما" السورية

الرياض- (د ب أ):

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، عن قلق المملكة البالغ وإدانتها الشديدة "للهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا"، أمس السبت.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المصدر تأكيده على ضرورة "إيقاف هذه المآسي، وانتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 ".

وشدد المصدر على "أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين في سوريا".

وأكّدت منظمات إغاثية مقتل ما لا يقل عن 70 شخصا، السبت، جراء هجوم يشتبه في أنه كيماوي استهدف آخر معاقل المعارضة السورية في الغوطة الشرقية، وسط مخاوف من أن عدد القتلى قد يتجاوز المائة.