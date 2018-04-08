القوات الافغانية تُحبط تفجيرًا دمويًا في كابول

كابول- (د ب أ):

أحبطت قوات الدفاع والامن الوطني الأفغانية، اليوم الأحد، محاولة من قبل المتشددين لتنفيذ انفجار دموي في العاصمة الأفغانية، كابول، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية.

ويقول مسؤولو إدارة التحقيقات الجنائية، إن المسلحين كانوا يتطلعون لتفجير عبوات ناسفة على طريق جانبي بالقرب من منطقة الشرطة السابعة عشرة بالمدينة.

وأضاف المسؤولون أن قوات الأمن صادرت عشرات الكيلوجرامات من العبوات الناسفة، إلى جانب قذيفة مدفعية وأنواع أخرى من العبوات الناسفة من المنطقة.

وأعلن مسؤولو الإدارة، الجمعة، إحباط محاولة من قبل المسلحين المناهضين للحكومة لتنفيذ هجوم صاروخي على كابول.

وأضاف المسؤولون أن المسلحين كانوا يتطلعون لاستهداف المدينة بصاروخ "بي.إم-1" من منطقة شاهار أسياب.

وتابع المسؤولون أنه تم العثور على الصاروخ إلى جانب هاتف محمول بالقرب من منطقة شاهار أسياب، قبل أن يتمكن المسلحون من تنفيذ الهجوم.