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الرئيس التونسي: المرأة "سترث مثل الرجل" قريبا

09:34 م السبت 07 أبريل 2018
الرئيس التونسي: المرأة "سترث مثل الرجل" قريبا

(بي بي سي):
قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مساء أمس الجمعة، إن المرأة التونسية سترث مثل الرجل قريبا.

جاءت تصريحات السبسي اثناء مناسبة إحياء الذكرة الـ 18 لوفاة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة والذي حكم تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1957 إلى 1987.

يذكر أن السبسي من أشد مؤيدي الدعوات إلى إعداد مشروع قانون يساوي في الميراث بين المرأة والرجل.

ويقول السبسي إن الإرث يجب ألا يكن قضية دينية.

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الباجي قائد السبسي الرئيس التونسي ميراث المرأة المواريث

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