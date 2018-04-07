جنديان يونيان ضلا طريقهما في تركيا "بسبب الضباب"

(بي بي سي):

طالب رئيس الوزراء اليوناني تركيا مجددا بإطلاق سراح جنديين يونانيين قائلاً إنهما لا ينبغي أن يكونا قطعاً في ألعاب سياسية أو محل إبتزاز.

وألقي القبض على الجنديين على الجانب التركي من الحدود منذ أكثر من شهر و تم توجيه الاتهام لهما بالتجسس.

ويقول الجنديان إنهما ضلا طريقهما بسبب الضباب.

ويشوب التوتر العلاقات بين البلدين، إذ تفيد تقارير بمطاردات جوية بين الطائرات اليونانية و التركية فوق بحر إيجة منذ أيام، و اتهمت اليونان تركيا باختراق مجالها الجوي بصورة متكررة.