 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أوبر وكريم سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

جنديان يونيان ضلا طريقهما في تركيا "بسبب الضباب"

09:34 م السبت 07 أبريل 2018
جنديان يونيان ضلا طريقهما في تركيا "بسبب الضباب"

(بي بي سي):

طالب رئيس الوزراء اليوناني تركيا مجددا بإطلاق سراح جنديين يونانيين قائلاً إنهما لا ينبغي أن يكونا قطعاً في ألعاب سياسية أو محل إبتزاز.

وألقي القبض على الجنديين على الجانب التركي من الحدود منذ أكثر من شهر و تم توجيه الاتهام لهما بالتجسس.

ويقول الجنديان إنهما ضلا طريقهما بسبب الضباب.

ويشوب التوتر العلاقات بين البلدين، إذ تفيد تقارير بمطاردات جوية بين الطائرات اليونانية و التركية فوق بحر إيجة منذ أيام، و اتهمت اليونان تركيا باختراق مجالها الجوي بصورة متكررة.

هذا المحتوى من

رئيس الوزراء اليوناني تركيا التجسس

الخبر التالى:

طائرات مدنية أمريكية وأوروبية "لنقل أسلحة ومرتزقة للأسد"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان