أردوغان يهاجم ماكرون على خلفية حادث الدهس بألمانيا

أسطنبول (د ب أ)

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ملقيا - بصورة مستترة - عليه باللائمة في وقوع حادث الدهس الدموي الذي شهدته مدينة مونستر غربي ألمانيا اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء، أن أردوغان قال خلال وجوده في مدينة دينيزلي غرب تركيا: "ها أنتم ترون ماذا يفعل الإرهابيون في ألمانيا، أم ماذا؟"

وأضاف أردوغان قائلًا: "سيحدث هذا أيضًا في فرنسا، وستظلون في هبوط طالما يتقرب الغرب من هؤلاء الإرهابيين".

كانت مدينة مونستر غرب ألمانيا شهدت اليوم السبت حادث دهس بسيارة نقل صغيرة (فان) داهمت جمعا من الناس في حي المدينة القديمة ما أدى إلى جرح عدد كبير من الأشخاص ومقتل ثلاثة.

ولا تعتقد قوات الأمن وفقا للمعلومات الأولية أن الحادث جاء نتيجة هجوم إرهابي.

استند أردوغان في تصريحاته إلى هذا الحادث إلا أنه لم يسم المدينة بالاسم ولم يذكر تفاصيل.

يأتي هجوم أردوغان على ماكرون لأنه استقبل الشهر الماضى وفدا من ممثلي قوات حماية الشعب الكردي التي تعدها تركيا تنظيما إرهابيا - بقصر الإليزيه.

وقال أردوغان: "يا فرنسا، أنت تقومين بتقديم العون للإرهاب، وتسانديه، وتستقبلين الإرهابيين في قصر الإليزيه"، معقبا بالقول إن فرنسا لن تستطيع بهذا أن تتخلص من كارثة الإرهاب.