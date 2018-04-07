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أردوغان: فرنسا تستضيف إرهابيين في قصر الإليزيه

09:26 م السبت 07 أبريل 2018
أردوغان: فرنسا تستضيف إرهابيين في قصر الإليزيه

أردوغان

القاهرة - (مصراوى):

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومًا حادًا على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متهمًا اياه باستضافة ارهابيين في قصر الإليزيه.

وقال أردوغان لأنصاره في إقليم دنيزلي في جنوب غرب البلاد "فرنسا، إنك تشجعين الإرهابيين باستضافتهم في القصر الرئاسي"، وذلك حسبما أوردت وكالة رويترز.

وأضاف: "لن تستطيعوا تفسير ذلك. لن تستطيعوا التخلص من وطأة الإرهاب هذا.. ما دام الغرب يحتضن هؤلاء الإرهابيين فإنكم ستغرقون".

وتعتبر الحكومة التركية جميع هذه التنظيمات إرهابية وحليفة لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه على مدار 3 عقود.

ونهاية الشهر الماضي استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه وفدا مما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية".

والأسبوع الماضي قالت تركيا إن تعهدات فرنسا بالإسهام في إرساء الاستقرار شمال سوريا، حيث تشن القوات التركية عملية "غصن الزيتون" ضد المسلحين الأكراد، ستعتبر دعما للإرهاب وقد تجعل القوات الفرنسية عرضة للنيران التركية.

أردوغان ماكرون قصر الإليزيه فرنسا الإرهاب حزب العمال الكردستاني

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