مصدر كردي: المقاتلات التركية تعاود قصف مناطق بشمال العراق

اربيل- (د ب أ):

أفاد مصدر كردي عراقي اليوم بقيام المقاتلات التركية، اليوم السبت، بقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في مناطق شمال محافظة اربيل،350 كم شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن " المقاتلات التركية عاودت اليوم قصف قرى روبيا وبونكستان وكورته وبير ابراهيمي في منطقة برادوست، 150 كلم شمال اربيل، مستهدفة مواقع حزب العمال الكردستاني في المنطقة".

وأوضح أنه" لا يعلم حتى الآن أن كانت هناك خسائر بشرية أم لا ، ولكن عددا كبيرا من الأهالي نزحوا من قراهم خوفا من القصف التركي"، مضيفا أن القصف مازال مستمرا في تلك المناطق وبشكل عنيف.

وتقوم المقاتلات التركية باستمرار بقصف مناطق حدودية مع العراق ،مستهدفة مواقع حزب العمال الكردستاني(بي كيه كيه) شمال العراق، الذي تصنفه تركيا كمنظمة ارهابية.