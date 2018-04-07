طائرة مسيرة تتسبب في إغلاق مدرج الهبوط والإقلاع في مطار كولونيا الألماني

كولونيا- (د ب أ):

تسببت طائرة مسيرة يوجهها طيار هاو في إغلاق مدرج الهبوط والإقلاع الكبير في مطار كولونيا/بون الألماني، عدة مرات، وذلك بعد أن اقتربت الطائرة المسيرة بشدة من الطائرات في المطار الواقع غربي ألمانيا.

وصرح متحدث باسم المطار اليوم السبت أنه جرى تغيير مسار رحلة تابعة لشركة لوفتهانزا قادمة من مدينة ميونخ، مساء أمس الجمعة، بسبب إغلاق المدرج، لتتجه الطائرة إلى مطار دوسلدورف.

وحسب بيانات الشرطة، فلا يوجد حتى الآن اثر للطيار صاحب الطائرة المسيرة .

يذكر أن الطائرات المسيرة الخاصة ، طالما تسببت في مشاكل للمطارات في ألمانيا، وحسب هيئة السلامة الجوية، فقد بلغ عدد مثل هذه الحالات في العام الماضي في ولاية شمال الراين فيستفاليا 15 حالة، فيما تسببت مثل هذه الطائرات في تعطل 70 رحلة على مستوى ألمانيا.

وشوهدت أربع طائرات مسيرة في مطار كولونيا/بون وثماني في مطار دوسلدورف.

يذكر، أن الطائرات المسيرة الصغيرة لا يتم رصدها عن طريق رادار طاقم طائرة الركاب، وبالرغم من ذلك فتشير هيئة السلامة الجوية إلى أن حدوث تصادم يمكن أن يكون خطيرا جدا بالنسبة لطائرة الركاب.