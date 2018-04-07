السبسي: المرأة "سترث مثل الرجل" في تونس

(بي بي سي):

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مساء أمس الجمعة، إن المرأة التونسية سترث مثل الرجل قريبًا.

جاءت تصريحات السبسي أثناء إحياء الذكرى الـ18 لوفاة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، الذي حكم تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1957 إلى 1987.

يذكر أن السبسي من أشد مؤيدي الدعوات إلى إعداد مشروع قانون يساوي في الميراث بين المرأة والرجل.

ويقول السبسي إن الإرث يجب ألا يكون قضية دينية.

وجاء نص كلمته كالآتي: "تونس تفتخر بنسائها، وبالمساواة بين المرأة والرجل، وستواصل إلى الأمام من أجل دعم مكاسب المرأة وإرساء المساواة بين الجنسين في كافة المجالات. النساء في تونس يمثلن 60 بالمائة من حاملي الشهادات العليا و45 بالمائة من القضاة و60 بالمائة من الأطباء".