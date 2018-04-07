إسبانيا: تصريحات وزيرة ألمانية بشأن بوجديمون "مؤسفة"

مدريد - (د ب أ):

وصف وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، تصريحات وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي بأن جهود مدريد لترحيل رئيس كتالونيا السابق كارلس بوجديمون "لن تكون سهلة" بأنها "مؤسفة".

وقال ألفونسو: "أعتقد أنها تصريحات مؤسفة للغاية" وذلك لدى وصوله لحضور مؤتمر لحزب الشعب الحاكم ودعا إلى ترك القضية للقضاة.

وفي حوار مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، وصفت بارلي قرار محكمة ألمانية رفض مطلب إسبانيا بترحيل بوجديمون بناء على اتهامات بالتمرد بأنه "صحيح للغاية ".

ولايزال يمكن تسليم بوجديمون لإسبانيا بناء على اتهامات أقل بإساءة استغلال الأموال، ولكن بارلي قالت إن التوصل لأدلة كافية لتبرير الترحيل "لن يكون سهلا".