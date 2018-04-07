السفير الروسي في لندن يطلب لقاء وزير الخارجية البريطاني

لندن- (د ب أ):

وجهت السفارة الروسية في لندن انتقادات إلى طريقة تعامل السلطات البريطانية معها في واقعة تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال، وطالبت لقاء وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت عن السفارة الروسية في لندن القول إن السفير الروسي الكسندر ياكوفينكو ينتظر من فترة طويلة إجراء محادثة مع جونسون ،مشيرة إلى أنه تم إرسال مذكرة إلى الخارجية البريطانية لمناقشة التحقيقات في الواقعة.

وأضافت السفارة :"نأمل في رد بناء من البريطانيين وننتظر أن يتم تنظيم مثل هذا اللقاء في غضون فترة قصيرة".

وتطالب روسيا بإشراكها في التحريات الخاصة بالهجوم الذي وقع على سكريبال وابنته في أوائل الشهر الماضي في جنوب بريطانيا، كما تنفي روسيا الاتهامات البريطانية لها بالوقوف وراء الهجوم.

على وقع الأزمة، طردت بريطانيا وروسيا 23 دبلوماسيا لكل منهما في خطوة انتقامية، كما سارت على النهج ذاته الولايات المتحدة وأكثر من عشرين دولة من حلفاء بريطانيا، معلنين بشكل جماعي طرد أكثر من مئة دبلوماسي روسي.