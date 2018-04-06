فنزويلا تعلق علاقاتها الاقتصادية مع بنما

كاراكاس (د ب أ)

أعلنت فنزويلا اليوم الجمعة، تعليق كل علاقاتها الاقتصادية مع بنما لمدة 90 يومًا، مما أجبر شركة الطيران البنمية "كوبا" على إلغاء رحلاتها إلى فنزويلا.

شمل قرار تعليق العلاقات الذي نشرته الحكومة الفنزويلية في الجريدة الرسمية، 42 شركة بنمية و22 شخصية بمن فيهم الرئيس البنمي خوان كارلوس فاريلا.

وتتهم فنزويلا بنما بتخريب اقتصادها من خلال عمليات تبييض الأموال، في أعقاب وضع بنما أسماء كبار المسؤولين الفنزويليين على قوائم المراقبة بعد اتهامهم بالتورط في عمليات تبييض أموال، وتبادلت الدولتان استدعاء السفراء.

وقال نائب الرئيس الفنزويلي طارق العصيمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن حكومة بلاده "ترفض العدوان غير المقبول من جانب الحكومة الفاسدة والمرفوضة شعبيا للرئيس خوان كارلوس فاريلا".

أدى إعلان الحكومة الفنزويلية تعليق العلاقات الاقتصادية إلى إلغاء رحلات شركة طيران "كوبا" البنمية إلى فنزويلا وهي واحدة من عدد قليل من شركات الطيران الدولية التي تسير رحلاتها إلى فنزويلا المتعثرة اقتصاديا.

وتعهدت شركة الطيران برد قيمة التذاكر للركاب الذين تم إلغاء رحلاتهم.