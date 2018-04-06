أهم التصريحات في 24 ساعة: الثراء ليس جريمة

إعداد– محمد الصباغ:

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، أن مسيرات العودة كتبت شهادة وفاة لصفقة القرن الأمريكية، وصرح ولي العهد السعودي لمجلة تايم الأمريكية بأن الثراء ليس جريمة لكن المشكلة هي الفساد، بينما صرحت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة بأن روسيا لن تكون صديقة أبدًا للولايات المتحدة وأن واشنطن في نفس الوقت تتعامل معها، لكنها أيضًا ستصفعها حينما يتطلب الأمر.