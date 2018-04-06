أمين عام الأمم المتحدة يتابع بقلق الاحتجاجات في غزة

نيويورك - (أ ش أ)

صرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش يتابع بقلق الاحتجاجات في غزة ويحث كل الأطراف على ضبط النفس وتجنب المواجهة.

وأخبر دوجاريك الصحفيين بأن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، على اتصال ببعض الأشخاص هناك لتعزيز الرسالة حول ضرورة السماح بالتظاهر السلمي، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وقال دوجاريك إن ملادينوف شدد على رسالته هو والأمين العام بخصوص ضرورة التأكد من عدم استخدام القوة المفرطة.

وكان جوتيريش حث إسرائيل - في رسالة أمس الخميس- على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفادي حدوث خسائر وشدد على الحاجة الملحة لتسريع الجهود الرامية إلى العودة إلى مفاوضات ذات مغزي بخصوص حل الدولتين.